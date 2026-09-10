Hyllar norska succélaget: ”Vi har blivit varnade”
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Bodø/Glimt inleder Champions League-ligafasen mot Bayern München.
Målvaktsstjärnan Manuel Neuer tänker inte underskatta det norska laget.
– Vi har blivit varnade, säger Neuer till norska Nettavisen.
Bodø/Glimt stod för en sensationell Champions League-resa förra säsongen. Det nordnorska laget slog lag som Inter, Atletico Madrid och Manchester City.
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Nu ska Bodø/Glimt försöka sig på en repris när ligafasen drar i gång. Under torsdagskvällen ställs de mot Bayern München. Bodø/Glimts framfart i Europa har inte undgått den tyske målvakten Manuel Neuer – som inte tänker underskatta kvällens motstånd.
– Vi har blivit varnade, säger Manuel Neuer till Nettavisen och fortsätter:
– De spelar utan rädsla. De är inte rädda för att förlora. Var och en av oss vet att vi inte ska underskatta det här laget.
Matchen startar klockan 21.00.
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