Hyllar norska succélaget: ”Vi har blivit varnade”

Bodø/Glimt inleder Champions League-ligafasen mot Bayern München.

Målvaktsstjärnan Manuel Neuer tänker inte underskatta det norska laget.

– Vi har blivit varnade, säger Neuer till norska Nettavisen.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt stod för en sensationell Champions League-resa förra säsongen. Det nordnorska laget slog lag som Inter, Atletico Madrid och Manchester City.

Läs även: Norska succélaget nominerat till stort pris

Nu ska Bodø/Glimt försöka sig på en repris när ligafasen drar i gång. Under torsdagskvällen ställs de mot Bayern München. Bodø/Glimts framfart i Europa har inte undgått den tyske målvakten Manuel Neuer – som inte tänker underskatta kvällens motstånd.

– Vi har blivit varnade, säger Manuel Neuer till Nettavisen och fortsätter:

– De spelar utan rädsla. De är inte rädda för att förlora. Var och en av oss vet att vi inte ska underskatta det här laget.

Matchen startar klockan 21.00.











