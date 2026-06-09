Uppgifter: Real Madrid vill värva Calafiori

Riccardo Calafiori fortsätter att dra till sig intresse från Europas toppklubbar.

Nu uppges Real Madrid ha inlett kontakter med Arsenal om den italienske landslagsmannen.

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Riccardo Calafiori kan vara på väg bort från Arsenal.

Enligt Sky Sport Italias transferexpert Gianluca Di Marzio har den spanska storklubben Real Madrid tagit kontakt med Arsenal för att ta reda på om Premier League-mästarna är villiga att förhandla om en övergång i sommar.

Om en övergång blir verklighet skulle Calafiori återförenas med tränaren José Mourinho, som han tidigare arbetat med i Roma.

Calafiori har kontrakt med Arsenal till sommaren 2029 och har totalt noterats för fyra mål och fem assist på 65 matcher för Londonklubben.