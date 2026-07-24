Uppgifter: Real Madrid vill värva VM-spelaren

Yan Diomande, 19, drar till sig intresse.

Flera spelare vill värva VM-spelaren.

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Yan Diomande drar till sig mycket intresse och enligt tidigare uppgifter har han bestämt sig för att flytta till PSG från Leipzig när det blir dags att lämna den tyska klubben.

Nu ger sig dock ytterligare en europeisk storklubb in i jakten.

På fredagskvällen rapporterar både The Athletic och Fabrizio Romano att Real Madrid på allvar visar intresse för den 19-årige ivorianen. Den spanska storklubben ska redan ha lagt ett första bud samtidigt som samtal pågår med Leipzig.

RB Leipzig uppges tidigare ha krävt omkring 1,3 miljarder kronor för sin talang. Det är ännu oklart hur stort Real Madrids bud är.