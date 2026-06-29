Uppgifter: Rekordmannen har klarat läkarundersökning

Elliot Anderson, 23, väntas flytta till Manchester City.

Mittfältaren har genomfört läkarundersökningen, enligt uppgifter.

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Elliot Anderson har varit en eftertraktad spelare under våren och sommaren.Nu lutar det åt att Nottingham Forest-stjärnan går till Manchester City.

Enligt Sky Sports har Anderson klarat läkarundersökningen med klubben. 23-åringen som spelar VM med England fick dispens och genomförde testerna i USA.

Slår rekord

Enligt Sky Sports kommer Manchester City att värva Anderson för 116 miljoner pund. Det motsvarar 1,5 miljarder kronor, vilket innebär att City slår sitt eget transferrekord.

Förutom att City slår eget rekord blir Anderson även den dyraste engelsmannen någonsin. Alexander Isak har fortfarande rekordet som den dyraste Premier League-värvningen på 145 miljoner pund, enligt Sky Sports.