Uppgifter: Ricardo Pepi till Fulham

Fulham ser ut att landa Ricardo Pepi.

Foto: Bildbyrån

Fulham har varit ute efter PSV-anfallaren Ricardo Pepi sedan januari. Nu uppger sillygurun Fabrizio Romano att Fulham lyckats knyta till sig amerikanen.

Romano uppger att Pepi ansluter till PL-klubben i sommar och att övergångssumman landar på 36 miljoner euro, motsvarande ungefär 385,5 miljoner kronor.

Fulham ska vara överens med amerikanen om de personliga villkoren och kommer att genomgå en undersökning i dagarna.

Pepi noteras för 13 mål och två framspel på 27 matcher den här säsongen i PSV.



