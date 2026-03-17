Uppgifter: Ricardo Pepi till Fulham
Fulham ser ut att landa Ricardo Pepi.
Prislappen på PSV-stjärnan ligger på 36 miljoner euro.
Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.
Fulham har varit ute efter PSV-anfallaren Ricardo Pepi sedan januari. Nu uppger sillygurun Fabrizio Romano att Fulham lyckats knyta till sig amerikanen.
Romano uppger att Pepi ansluter till PL-klubben i sommar och att övergångssumman landar på 36 miljoner euro, motsvarande ungefär 385,5 miljoner kronor.
Fulham ska vara överens med amerikanen om de personliga villkoren och kommer att genomgå en undersökning i dagarna.
Pepi noteras för 13 mål och två framspel på 27 matcher den här säsongen i PSV.
