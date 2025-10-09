Uppgifter: Richarlison kan göra MLS-flytt

Richarlison kan lämna Premier League.

Tottenham-stjärnan kopplas ihop med MLS-klubben Orlando City.

Det rapporterar transfer-journalisten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Richarlison har denna säsong hittills gjort tre mål och en assist på sju matcher i Premier League. Nu kopplas brassen ihop med en flytt från Tottenham och i stället kan det bära av till USA.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har Orlando City presenterat sitt ”projekt” för brassen i hopp om att kunna förhandla med hans agenter.

ESPN uppger att MLS-klubbens sportchef Ricardo Moreira har för diskussioner med Richarlisons representanter.

Brassens nuvarande kontrakt med Spurs löper ut sommaren 2027.