Uppgifter: Richarlison kan göra MLS-flytt
Richarlison kan lämna Premier League.
Tottenham-stjärnan kopplas ihop med MLS-klubben Orlando City.
Det rapporterar transfer-journalisten Fabrizio Romano.
Richarlison har denna säsong hittills gjort tre mål och en assist på sju matcher i Premier League. Nu kopplas brassen ihop med en flytt från Tottenham och i stället kan det bära av till USA.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano har Orlando City presenterat sitt ”projekt” för brassen i hopp om att kunna förhandla med hans agenter.
ESPN uppger att MLS-klubbens sportchef Ricardo Moreira har för diskussioner med Richarlisons representanter.
Brassens nuvarande kontrakt med Spurs löper ut sommaren 2027.
