Uppgifter: Richarlison vill bryta med Tottenham

Richarlison blev kvar i Tottenham efter en misslyckad flytt på transferfönstrets sista dag.

Nu uppges brassen ha vänt sig till Fifa i ett försök att bryta sitt kontrakt med Londonklubben.

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Anfallaren ryktades bort från Tottenham in i det sista, men till slut blev Richarlison kvar i London.

29-åringen kommer däremot inte att spela någon ligafotboll under hösten. Brassen fanns inte med i den trupp som Tottenham registrerade till Premier League.

Nu agerar Richarlison för att försöka ta sig ur situationen. Enligt Talksport har anfallaren tagit kontakt med Fifa i hopp om att få sitt kontrakt med Tottenham hävt i förtid.

Richarlison har ett år kvar på sitt avtal med Spurs, men hoppas kunna få rätt att bryta det eftersom klubben inte gjort honom tillgänglig för ligaspel.

Samtidigt uppges 29-åringen vara i kontakt med brasilianska Vasco da Gama, som han hoppas kunna ansluta till. Under transferfönstrets sista dagar uttryckte Richarlison sitt missnöje med hur Tottenham hanterat situationen. Enligt anfallaren försökte klubben dessutom bestämma vilken klubb han skulle gå till härnäst.

Richarlison uppgavs senare ha nått en överenskommelse med Trabzonspor, men Tottenham valde att inte acceptera den turkiska klubbens bud.