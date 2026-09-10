Efter MFF-exiten – klar för norskt bottenlag

Stefano Vecchia är tillbaka i Norge.

Mittfältaren har skrivit på för Aalesund.

– Vi känner till hans kvaliteter väl och är glada över att han ansluter till oss i höst, säger lagets tränare Kjetil Rekdal.

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Under sommaren valde Malmö FF att riva avtalen med Stefano Vecchia i förtid. Mittfältaren har därefter hållit igång med det norska bottenlaget Aalesund.

Nu bekräftar klubben att 31-åringen ansluter till laget på ett korttidskontrakt över resten av säsongen. Vecchia kommer därmed återförenas med tränaren Kjetil Rekdal som han också hade under sin tid i Rosenborg.

– Stefano är en rutinerad offensiv spelare med väldigt goda offensiva kvaliteter. Han är bra en mot en och kommer hit med massor av erfarenhet från högsta nivå. Vi känner till hans kvaliteter väl och är glada över att han ansluter till oss i höst, säger Rekdal.

Vecchia själv är nöjd över att ha gjort klart med en ny klubb och att återigen få jobba med den tidigare norska storspelaren.

– De fick ut mycket bra av mig i Rosenborg, och förhoppningsvis kan jag hjälpa laget att ta många poäng. Det är en ganska ung trupp, så det finns otroligt mycket att hämta här och stor potential. Jag är en spelare som gillar att bjuda på mig själv och göra mycket mål, menar 31-åringen.

Stefano Vecchia har även representerat Brommapojkarna och Sirius hemma i Sverige.