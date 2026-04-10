Uppgifter: Rivalerna jagar Sporting-kaptenen

Morten Hjulmand är eftertraktad.

Sportings lagkapten Morten Hjulmand uppges vara eftertraktad av flera europeiska storklubbar.

Den portugisiska tidningen A Bola rapporterar att Manchester City har tagit kontakt med Sportings ledning för att diskutera en framtida affär.

Tidningen uppger även att Manchester United och Juventus visar intresse för dansken.

Sporting sägs kräva 40-50 miljoner euro, eller 435-544 miljoner kronor, för Hjulmand som sitter på ett kontrakt till 2028.