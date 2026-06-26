Uppgifter: Roma vill ha Bergvall

Lucas Bergvall vill lämna Tottenham.

Nu vill Roma säkra upp den svenska VM-spelaren.

Det uppger den italienska sajten Leggo.

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Sedan uppgifterna om att Lucas Bergvall vill lämna Tottenham i sommar blev kända har flera klubbar kopplats ihop med den svenske mittfältaren.

Nu ansluter även Roma till skaran av intressenter, enligt Leggo. Den italienska sajten uppger att Serie A-klubben ser Bergvall som en möjlig ersättare till den franske landslagsmittfältaren Manu Koné, som väntas lämna under sommarens transferfönster.

En övergång kan dock försvåras av parternas olika önskemål. Enligt uppgifterna föredrar Roma ett lån, medan Tottenham uppges vilja sälja Bergvall permanent och få in en övergångssumma.

Förutom Roma har även Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea, Newcastle och Borussia Dortmund nämnts som tänkbara destinationer för den svenske 20-åringen.