Uppgifter: Roma vill låna från Real Madrid

Det låser sig i Real Madrid för Endrick. Det vill Roma utnyttja.

Den italienska klubben har redan tagit de första kontakterna för att låna in anfallstalangen till i vinter.

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Med blickarna redan riktade mot januari uppges Romas ledning ha tagit de första stegen för att förstärka anfallet.

Enligt Il Corriere dello Sport arbetar Romas nya sportchef, Tony D’Amico, för att nå en överenskommelse med Real Madrid om att hämta Endrick till den italienska huvudstaden.



Den unge brasilianske anfallaren ses som ett mycket intressant namn för Roma. Efter att ha värvats till Real Madrid från Palmeiras med högt ställda förväntningar har 2006-talangen haft svårt att ta en plats i en stjärnspäckad trupp. En utlåning kan därför bli aktuell för att han ska få regelbunden speltid.



Roma-tränaren Gian Piero Gasperini ser Endrick som en perfekt pusselbit i sitt spelsätt med snabbhet, fin teknik och god näsa för mål.



Roma överväger därför en lösning som liknar tidigare affärer Real Madrid haft med unga talanger, ett lån med en köpoption, i kombination med en återköpsklausul för Real Madrid så att den spanska klubben behåller kontrollen över hans framtid.

Förhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede, men Roma uppges redan ha påbörjat arbetet inför januarifönstret.



Endrick har hittills fått noll minuters speltid den här säsongen under sin nya tränare José Mourinho.

