Uppgifter: Rytting Kaneryd närmar sig Lyon

Lyon kan säkra upp ännu en svensk.

Johanna Rytting Kaneryd är nära en övergång till den franska klubben.

Det rapporterar The Guardians Tom Garry.

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Under en kortare period har det ryktas om att Johanna Rytting Kaneryd kommer lämna Chelsea under sommaren.

Nu kan The Guardians jounalist Tom Garry rapportera att Lyon är nära att skriva på med landslagsstjärnan. Uppgifterna säger att en läkarundersökning närmar sig och efter det ska en övergång kunna vara i hamn.

Rytting Kaneryd har vunnit tre ligatitlar med Chelsea, två FA-cupguld och är en gjuten del av damlandslaget.