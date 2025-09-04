Uppgifter: Så hög är Kusi-Asares utköpsklausul

Jonah Kusi-Asare har bytt Bayern München för Fulham.

Detta i form av ett lån där London-klubben har en utköpsklausul.

Den ligger, enligt The Times, på tolv miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Det ryktades tidigare om att Bayern Münchens utlåning av Jonah Kusi-Asare till Fulham hade kollapsat.

Det hade den inte, och Premier League-klubben offentliggjorde övergången under tisdagen. Då stod det klart att den svenske anfallaren ansluter till Premier League-klubben på ett låneavtal över den nyss påbörjade säsongen. I avtalet finns en köpoption för en permanent övergång.

Nu kommer The Times, via Fotbollskanalens Headlines, med uppgifter om vad anfallarens utköpsklausul ligger på.

Tolv miljoner euro, eller 132 miljoner kronor.

Vidare sägs Fulhams låneavgift ligga på tre miljoner euro. En summa som däremot kan nollställas beroende på hur mycket Kusi-Asare spelar.

