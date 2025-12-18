Uppgifter: Så mycket får Djurgården för Kosugi

Keita Kosugi lämnar Djurgården för Eintracht Frankfurt.

Övergången ger klubben en betydande nettovinst och blir en av de största försäljningarna i klubbens historia.

Enligt Sportbladet får DIF omkring 60 miljoner kronor för 19-åringen.

Under torsdagen meddelade Djurgården att Keita Kusugi lämnar klubben. Enligt Sportbladets uppgifter får Djurgården omkring 60 miljoner kronor för Kosugi. Övergångssumman kan stiga med ytterligare omkring 20 miljoner kronor om alla prestationsbaserade bonusar faller in.

Kosugi värvades för drygt en miljon kronor när han kom till Djurgården och dessutom finns det inga ytterligare aktörer som ska ha pengar i affären med Eintracht Frankfurt, vilket gör att det blir en stor nettovinst.

Djurgårdens dyraste försäljning någonsin är Lucas Bergvall till Tottenham där övergångsumman inklusive bonusar var värd 220 miljoner kronor. Den tredje största affären är Marcus Danielson som köptes av Dalian Yifang i Kina. Den affären var värd 53 miljoner kronor.