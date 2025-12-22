Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Så mycket får IFK Norrköping efter Falks exit

Casper Nordqvist
Martin Falk har lämnat IFK Norrköping för Molde.
Enligt Fotbollskanalen får ”Peking” 800 000 kronor i övergångssumma.

Foto: Bildbyrån

Det blev ingen succé med Martin Falk som tränare i IFK Norrköping.

För första gången sedan 2012 spelar ”Peking” i superettan kommande säsong, detta efter kvalförlusten mot Örgryte med klara 3-0.

Falk följer dock inte med ner i superettan. I stället är han klar som tränare i Molde.

Enligt Fotbollskanalen betalar den norska storklubben närmare en miljon i övergångssumma för tränaren, närmare bestämt 800 000 kronor.

