Napoli väntas köpa loss Rasmus Højlund från Manchester United.

Något sportchefen Giovanni Manna bekräftat.

– Vi har en skyldighet att köpa honom, säger Manna enligt Sky.

Rasmus Højlund lämnade Manchester United på lån till Napoli i fjol. I avtalet fanns en köpoption som kan aktiveras.

Napolis sportchef Giovanni Manna har bekräftat, enligt italienska Sky Sports, att dansken kommer att bli kvar.

– Højlund har varit avgörande. Även när han gör färre mål, så jobbar han alltid för laget. Vi har en skyldighet att köpa honom om vi kvalificerar oss för Champions League, men om vi inte gör det tror jag ändå inte att hans framtid är långt ifrån Napoli, säger Manna enligt Sky.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger att Højlund köps loss för 44 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 476 miljoner kronor. När United värvade anfallaren 2023 från Atalanta kostade han totalt 72 miljoner euro, enligt BBC.

Rasmus Højlund noteras för 13 mål och fyra assist på 35 matcher den här säsongen.