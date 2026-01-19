Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Så mycket fick Hammarby för Pavle Vagic

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Pavle Vagic, 25, har lämnat Hammarby för kinesiska Liaoning Tieren.
Nu kommer uppgifter från Aftonbladet med mittbackens prislapp.

Foto: Bildbyrån

Hammarby sålde mittbacken Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren förra veckan.

Enligt uppgifter från Aftonbladet fick Hammarby runt 10 miljoner kronor för 25-åringen som hade ett år kvar på sitt kontrakt.

Vagic gjorde 81 tävlingsframträdanden för Hammarby.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt