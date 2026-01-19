Uppgifter: Så mycket fick Hammarby för Pavle Vagic

Pavle Vagic, 25, har lämnat Hammarby för kinesiska Liaoning Tieren.

Nu kommer uppgifter från Aftonbladet med mittbackens prislapp.

Foto: Bildbyrån

Hammarby sålde mittbacken Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren förra veckan.

Enligt uppgifter från Aftonbladet fick Hammarby runt 10 miljoner kronor för 25-åringen som hade ett år kvar på sitt kontrakt.

Vagic gjorde 81 tävlingsframträdanden för Hammarby.