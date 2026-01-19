Uppgifter: Så mycket fick Hammarby för Pavle Vagic
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Pavle Vagic, 25, har lämnat Hammarby för kinesiska Liaoning Tieren.
Nu kommer uppgifter från Aftonbladet med mittbackens prislapp.
Hammarby sålde mittbacken Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren förra veckan.
Enligt uppgifter från Aftonbladet fick Hammarby runt 10 miljoner kronor för 25-åringen som hade ett år kvar på sitt kontrakt.
Vagic gjorde 81 tävlingsframträdanden för Hammarby.
Den här artikeln handlar om: