Uppgifter: Så mycket kräver Inter för mittbacksstjärnan

Alessandro Bastoni uppges vara högt skattad av FC Barcelona.

Det kommer dock inte att bli någon billig affär för den katalanska klubben.

Detta då Inter kräver 70 miljoner euro för mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2017 har Alessandro Bastoni, 26, spelat för Inter och bland annat varit med och vunnit två stycken ligatitlar med klubben.

Med sina 293 matcher för Milano-klubben har det rapporterats om att han kan vara aktuell för en flytt under sommaren. Detta då både Liverpool och FC Barcelona har uppgetts visa intresse.

När det kommer till prislappen skriver spanska Sport att Inter kräver 70 miljoner euro, eller 750 miljoner kronor, för sin mittback. Det sätter i sin tur käppar i hjulet för Barcelona.

Däremot hoppas den katalanska klubben kunna förhandla ner övergångssumman genom att erbjuda en av sina spelare i avtalet.

Alessandro Bastonis avtal med Inter sträcker sig fram till slutet av 2028.