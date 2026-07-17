Uppgifter: Salah nära flytt till Besiktas

Mohamed Salah kan slutligen ha hittat en ny klubb.

Enligt Foot Mercato är egyptern nära Besiktas.

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Mohamed Salah har varit klubblös sedan kontraktet med Liverpool gick ut efter den senaste Premier League-säsongen. Nu kan 34-åringen ha hittat sin nya hemvist.

Foot Mercato rapporterar att Salah är nära att skriva på för den turkiska storklubbens Besiktas. Stjärnan förväntas då skriva på ett avtal på ett år, med en option på ytterligare ett.

Enligt uppgifterna väntas Salah dra in en årslön på 10 miljoner euro (drygt 110 miljoner svenska kronor) i Turkiet.

Mohamed Salah gjorde hela 257 mål för Liverpool. Han vann Champions League, Premier League och FA-cupen under sina nio säsonger i klubben