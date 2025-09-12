Uppgifter: Samuel Umtiti avslutar karriären

Samuel Umtiti har varit utan klubb sedan i juli.

Nu avslutar fransmannen sin fotbollskarriär – inom kort.

Detta enligt RMC Sport.

Foto: Alamy

Samuel Umtiti har inte spelat fotboll på drygt ett och ett halvt år. Fransmannen genomförde två knäoperationer och spelade en minut den förra säsongen.

Mittbackens kontrakt med Lille löpte ut sommaren 2025 och sedan dess har han inte skrivit på för någon ny klubb.

Enligt franska RMC Sport kommer Umtiti att lägga skorna på hyllan. Detta då han ska ha synts till vid sin Lyons träningsanläggning för att spela in en personliga video, utan någon anknytning till klubben. Det mesta tyder på att det rör sig om en avskedsfilm.

Samuel Umtiti startade sin fotbollskarriär i Lyon och har där till representerat klubbar som Barcelona och Lecce på lån.

Umtiti var med när Frankrike vann VM-guld 2018.