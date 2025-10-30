Uppgifter: Sandefjord visar intresse för Bergquist

Östers IF:s vänsterback Lukas Bergquist kan vara på väg bort.

Norska Sandefjord uppges vara intresserade av 25-åringen under vinterfönstret.

Östers IF:s vänsterback Lukas Bergquist, 25, ser ut att vara på väg att lämna klubben. Han ryktas nämligen vara på väg till norska Sandefjord, enligt Smålandsposten.

Den norska klubben söker förstärkning på vänsterbackspositionen.

Bergquist kom till Östers IF från Umeå FC under 2023 och har kontrakt över den här säsongen.

Den här säsongen har han noterats för ett mål och en assist på 24 allsvenska matcher.

Östers IF befinner sig just nu i bottenstriden i allsvenskan och riskerar nedflyttning till Superettan, medan Sandefjord ligger femma i norska Eliteserien.