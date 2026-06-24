Uppgifter: Sara Kanutte Fornes på väg till Milan

Sara Kanutte Fornes kan lämna Malmö FF.

Nu ser norskan ut att nära sig AC Milan.

Det uppger Luca Maninetti, journalist på Radio Lombardia.

Malmö FF han tappa anfallare. Sara Kantte Fornes ser ut att lämna Skåneklubben,

Enligt Luca Maninetti, journalist på Radio Lombardia, är den italienska klubben bara detaljer från att förstärka med 24-åriga Sara Kanutte Fornes. Kanutte Fornes förlängde med Malmö FF i fjol men har i år haft en tuffare start på säsongen. I år står hon noterad för två mål på 10 matcher.

Kanutte Fornes har tidigare spelat i IFK Norrköping och Hammarby IF.