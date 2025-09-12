Uppgifter: Saudisk klubb vill värva Casemiro

Han ryktades lämna Manchester United under sommaren – men blev kvar.

Nu skriver transferjournalisten Ekrem Konur att Al Ittihad vill värva Casemiro.

Detta under det kommande vinterfönstret.

Foto: Bildbyrån

Casemiro drogs med stora skadeproblem i förra säsongen och det ryktades om att han skulle lämna Manchester United redan under fjolårets sommarfönster.

Så blev det inte då, och inte heller under det nyss avslutade fönstret.

Däremot kan han vara på väg bort till vintern, då Al Ittihad är intresserade av att värva brassen.

Det är transferjournalisten Ekrem Konur som skriver att den saudiska klubben vill värva 33-åringen i januari och är beredda att betala en “enorm lön”.

Detta skriver han samtidigt som han uppger att mittfältaren troligtvis kommer att spela ut hela sitt kontrakt med Premier League-klubben – som går ut nästa sommar.

Casemiro står noterad för spel i 128 matcher med Manchester United i vilka han har gjort 17 mål.