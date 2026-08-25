Uppgifter: Saudiskt intresse för Rinne

Jacob Rinne lämnade Al-Fateh för Djurgården förra sommaren.

Nu uppges den saudiska klubben ha gjort ett nytt försök att värva tillbaka 33-åringen.

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Djurgårdens målvakt Jacob Rinne, 33, kan åter vara aktuell för en flytt tillbaka till Saudiarabien.

Rinne anslöt till Djurgården från Al-Fateh sommaren 2024 och har kontrakt med Stockholmsklubben till och med 2028. Nu uppger Aftonbladet att Al-Fateh har gjort ett nytt försök att värva tillbaka målvakten, efter att ha fått nobben för omkring ett år sedan.

Rinne känner till det senaste intresset, men betonar att hans fokus ligger på Djurgården.

– Ja, jag visste om det. Sen hur konkret det är… Jag vet att det ställts en förfrågan. Mer än så är det inte. Jag ska inte klaga på min tillvaro nu, det känns bra med allt, säger han till Aftonbladet.

Al-Fateh har fått en tung start på säsongen och står på noll poäng efter de två första omgångarna i den saudiska högstaligan.