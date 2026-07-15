Uppgifter: Schlager aktuell för Nottingham

Xaver Schlager ser ut att fortsätta karriären i England.

Nottingham Forest hoppas kunna säkra upp 28-åringen.

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Xaver Schlager ser ut att fortsätta karriären i Premier League.

Den 28-årige mittfältaren är kontraktslös efter att avtalet med RB Leipzig löpt ut, men enligt The Athletics David Ornstein är han nära en övergång till Nottingham Forest.

Uppgifterna gör gällande att österrikaren väntas skriva på ett tvåårskontrakt med klubben, där det även ska finnas en option om ytterligare en säsong.

Schlager har tidigare spelat för RB Salzburg, Wolfsburg och RB Leipzig. På landslagsnivå har han gjort 55 A-landskamper för Österrike och fanns med i den VM-trupp som i somras tog nationen till dess första världsmästerskap på 28 år.