Häcken kommer sakna trio till återstarten

BK Häcken kommer med ett besked under fredagen.

Tre spelare ska resa iväg på det Afrikanska mästerskapet och saknas till återstarten.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken befinner sig mitt i en toppstrid med Hammarby och leder för närvarande damallsvenskan med två poäng ner till de grönvita.

Under sommaren har stjärnan Felicia Schröder sålts till Real Madrid för en världsrekordsumma.

Nu kommer beskedet att ytterligare tre spelare kommer saknas i samband med återstarten, i alla fall för en kort stund.

På fredagen meddelar laget att Halimatu Ayinde och Joy Omewa, båda Nigeria, samt Faith Chinzimu, Malawi, har blivit uttagna till Afrikanska mästerskapen. Mästerskapet spelas i Marocko mellan den 26 juli och 16 augusti.

Hur måmga matcher de missar är ännu oklart. Damallsvenskan återstartar den 2 augusti, då Häcken tar emot Eskilstuna United hemma på Hisingen.