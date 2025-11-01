Uppgifter: Serie A-intresse för succédansk

Morten Frendrup är eftertraktad.

Genoa-mittfältaren jagas av Roma, Inter och Juventus.

Det rapporterar transferjournalsiten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Genoa ligger sist i Serie A-tabellen eter de nio inledande matcherna på säsongen. trots det har lagets mittfältare Morten Frendrup lockat intresse.

Den 24-årige dansken anslöt till den italienska klubben 2022 från Bröndby och har hittills gjort 137 framträdanden.

Nu rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira att tre Serie A-jättar är intresserade av Frendrup. Enligt Schira följer Roma, Inter och Juventus dansken.

Även Premier League-klubbar ska ha närmat sig Frendrup.

Danskens kontrakt med Genoa löper ut sommaren 2028.