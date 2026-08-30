Uppgifter: Serieledaren värvar Zalán Vancsa

Sirius är på väg att förstärka truppen mitt under guldstriden.

Enligt Expressen är den allsvenska serieledaren överens med Lommel SK om en värvning av 21-årige Zalán Vancsa.

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Enligt Expressen är den allsvenska serieledaren överens med Lommel SK om en värvning av den 21-årige ungraren.

Vancsa väntas inom kort genomgå den obligatoriska läkarundersökningen. Om allt går som planerat blir den offensive spelaren nästa förstärkning för Sirius.

21-åringen står noterad för 19 mål och sju assist på 93 tävlingsmatcher för Lommel. Under karriären har han även representerat klubbar som MTK Budapest, Gent och Roda.

Vancsa har dessutom gjort 22 U21-landskamper för Ungern.