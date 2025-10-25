Uppgifter: Sevilla in i kampen om Zirkzee

Joshua Zirkzee kan vara på väg bort från Manchester United.

Enligt uppgifter har Sevilla gett sig in i jakten på den nederländske anfallaren inför januarifönstret.

Foto: Bildbyrån

Den 24-årige anfallaren Joshua Zirkzee har haft svårt att få speltid i Manchester United under säsongsinledningen och står hittills noterad för endast fem inhopp.

Situationen har väckt spekulationer om en flytt redan i vinter.

Enligt den brittiska tidningen Daily Mirror har Sevilla nu anslutit sig till kampen om Zirkzees signatur. Tränaren Matías Almeyda ska se potential i att den nederländske forwarden kan passa väl in i La Liga.

Zirkzee anslöt till Manchester United från Bologna inför förra säsongen och har kontrakt med klubben till sommaren 2029.