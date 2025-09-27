Uppgifter: Silva överväger flytt till Saudiarabien

Bernardo Silva kan lämna Manchester City.

Portugisen överväger att gå till saudiska Al Ahli eller Al Qadsiah.

Detta enligt den brittiska journalisten Ben Jacobs.

Foto: Bildbyrån

Bernardo Silva kopplades ihop med en flytt till den saudiska ligan och närmare bestämt Al Hilal som lade fram ett erbjudande med 500 000 pund i veckan (6,3 miljoner kronor).

Men någon flytt blev det inte och Silva har fortsatt vara en viktig spelare i Pep Guardiolas lag. Den brittiska transfer-journalisten Ben Jacobs rapporterar att en flytt till Saudiarabien kan bli aktuell igen för City-stjärnan.

Enligt Jacobs har det kommit förfrågningar på Silva från Al Ahli och Al Qadsiah. Portugisens kontrakt med City löper ut nästa sommar och han uppges vara öppen för en flytt.

Silva anslöt till Manchester City 2017 och står noterad för 72 mål och 74 assist på 414 tävlingsframträdanden.