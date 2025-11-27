Uppgifter: Silvas framtid i Dortmund osäker

Fabio Silvas framtid är oviss.

Portugisen kan lämna Dortmund redan i vinter.

Detta enligt tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

I somras anslöt Wolverhamptons Fabio Silva till Borussia Dortmund på ett kontrakt till 2030. En affär som landade på drygt 22,5 miljoner euro ( ungefär 247 miljoner kronor).

Redan nu kan Silvas framtid i den tyska klubben vara osäker. Enligt tyska Sky Sports överväger Silva att lämna i januarifönstret efter en period där det har varit svårt för honom att slå sig in i laget.

Bild rapporterar även att han vill lämna för att få mer speltid inför när Portugal spelar VM 2026.

Silva står noterad för ett mål och en assist på tio tävlingsframträdanden den här säsongen.