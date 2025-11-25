Uppgifter: Simon Strand lämnar Hammarby

Simon Strand får inte förlängt kontrakt och lämnar Hammarby.

Det enligt uppgifter från Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Simon Strand sitter på utgående kontrakt men såg ut att få stanna i Hammarby. Men efter att Kim Hellberg lämnar Hammarby kan det nu komma att ändras.

Enligt Sportbladets uppgifter kommer Simon Strand lämna Hammarby. Enligt uppgifterna kan det finnas en koppling till att Hellberg lämnade som gör att 32-åringen behöver flytta.

Simon Strand anslöt till Hammarby i mars 2023 och det har blivit 75 matcher och två mål i den grönvita tröjan.