Uppgifter: Simon Tibbling provtränar med isländsk klubb

Simon Tibbling har varit utan klubb sedan årsskiftet.

Nu kan det bli ändring på det.

Enligt isländska fotbolti.net provtränar 30-åringen med Fram.

Sedan 2024 blev 2025 har Simon Tibbling, 30, varit klubblös. Detta efter att han lämnat norska Sarpsborg.



I en intervju med FotbollDirekt berättade 30-åringen om livet som klubblös.



– Just nu väntar jag på det rätta erbjudandet både för mig och min familj. Som spelare är det en ganska viktig ålder och för första gången har jag barn att ta hänsyn till. Målsättningen är förstås att spela på så hög nivå som möjligt och då är Skandinavien ett tryggt val nu när man har familj. Jag stänger inte dörren för något utomlands men hittills har det mest konkreta funnits i Norden, sade han till FD i slutet av februari.



Har du haft någon kontakt med Bosse Andersson och Djurgården?

– Vi har haft kontakt men det har inte blivit av tyvärr. Klart att det ska passa för Djurgården också och jag har full förståelse för att tajmingen inte är den bästa från deras sida. Sedan hade jag förstås hoppats att det skulle vara så, men sådan är fotbollen. Det är ändå tio år sedan jag lämnade och det är klart att det inte finns några garantier.



Även om det inte ser ut att bli någonting med Djurgården just nu gör uppgifter gällande att Tibbling kan vara nära en ny arbetsgivare.



Det är isländska fotbolti.net som skriver att 30-åringen provtränar med det klubben Fram, som kom sjua i den isländska ligan i fjol.



Enligt sajten ska Tibbling befinna sig med laget i Marbella, där de är på träningsläger.



Om det blir något kontrakt med den isländska klubben eller inte återstår att se.



Simon Tibbling har tidigare spelat för Djurgårdens IF, FC Groningen, Brøndby, Emmen, Randers och senast Sarpsborg.