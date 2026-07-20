Uppgifter: Sirius jagar HBK-stjärnan

Halmstads BK:s Otso Liimatta sitter på ett utgående lån.

Nu jagas han av bland annat serieledaren Sirius, enligt Expressen.

Otso Liimatta. Foto: Bildbyrån

Den finska offensiva kuggen Otso Liimatta, 22, har spenderat vårsäsongen på lån i Halmstads BK från portugisiska FC Famalicao. Där har det blivit två mål på nio matcher, men vid månadsskiftet tar lånet slut och 22-åringen vänder hem till Portugal.

Kanske.

Enligt Expressen är Famalicao öppet för att hitta en ny lösning, och flera allsvenska klubbar ska vara intresserade av att värva Liimatta. Men först i kön står serieledaren IK Sirius som enligt tidningen ”ligger närmast till hands för tillfället”. Hur nära det ska vara med en transfer framgår däremot inte av uppgifterna, men Expressen beskriver det som att Sirius ”sitter i förarsätet”.

Dessutom ska både Malmö FF och Hammarby vara med i racet kring Otso Liimatta.