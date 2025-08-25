Matthias Nartey uppges vara på väg att lämna nederländska Cambuur.

Nu skriver Fotbollskanalen att nästa klubbadress blir IK Sirius.

Detta om Uppsalaklubben lyckas komma i mål med slutförhandlingen.

Foto: Alamy

Den 20-årige mittfältaren Matthias Nartey kommer, enligt Omrop Fryslân, att lämna den nederländska andraliga-klubben Cambuur.

Detta för en flytt till Sverige, allsvenskan och Sirius – om man lyssnar till Fotbollskanalen.

De skriver nämligen att Uppsalaklubben har visat ett stort intresse för 20-åringen och att de slutförhandlar med spelaren. Vidare sägs Matthias Nartey, som står noterad för 46 matcher med Cambuur där han har gjort fyra mål och fyra assist, inte längre träna med klubben.

Sirius befinner sig på en elfteplats i allsvenskan efter tre raka segrar. Nartey har kontrakt med sin nuvarande klubb till och med 2027.