Uppgifter: Sirius-stjärnans drömflytt spricker

Isak Bjerkebos drömflytt blir inte av.

Enligt uppgifter spricker övergången till Sevilla.

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Isak Bjerkebo, 23, har varit en av förgrundsfigurerna i Sirius framfart i allsvenskan den här säsongen. Den senaste tiden har yttern kopplats ihop med nederländska PSV och Sevilla i Spanien.

Det sistnämnda laget ska ha lagt ett bud på 23-åringen – som Sirius var nära att acceptera, rapporterar Sportbladet.

Nu rapporterar tidningen att övergången inte blir av. Anledningen till det är att Sevilla inte lyckats sälja Ruben Vargas till Olympiakos.

Sportbladet skriver vidare att det fortfarande finns intresse för Bjerkebo och att han kan köpas loss innan transferfönstret stänger.

Isak Bjerkebo anslöt till IK Sirius inför säsongen 2025 och har gjort 22 mål och 12 assist på 53 matcher i Uppsalaklubben.