Uppgifter: Sirius-talangen på väg till Cagliari

Sirius kan göra en försäljning.

Anfallstalangen William Mehlstrand Skjöld ryktas till italienska Cagliari.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Sirius-anfallaren William Mehlstradns Skjöld kan göra en flytt till Serie A. Den 16-årige anfallaren tillhör Uppsalaklubbens P16-lag och uppges nu ha fått internationellt intresse på sig.

Enligt transferexperten Nicolo Schira närmar sig parterna en överenskommelse där ett kontrakt till 2028 ska vara på bordet för svensken.

🚨 Excl. – The young striker William #MehlstrandSkjöld (born in 2009)

is getting closer to #Cagliari from #Sirius. Ready a contract until 2028. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2025