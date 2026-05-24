Uppgifter: Sjöblom lämnar SvFF för roll i Chelsea

Caroline Sjöblom har varit verksam inom det Svenska Fotbollförbundet under många år.

Nu är hon aktuell för rollen som teknisk direktör i Chelsea.

Det rapporterar SVT.

Med en gedigen erfarenhet av arbete på det Svenska Fotbollförbundet är Caroline Sjöblom nu aktuell för en flytt utomlands.

Den före detta F19-förbundskaptenen och chefen för fotbollsutveckling är, enligt SVT, på god väg att bli teknisk direktör i Chelsea FC.

Diskussioner mellan parterna ska vara ”intensiva” och nu återstår endast detaljer innan Sjöblom tar sig an ett riktigt tungviktsuppdrag.

Skulle det bli fallet kommer Caroline Sjöblom att basa över de blågula landslagsspelarna Johanna Rytting Kaneryd och Nathalie Björn.