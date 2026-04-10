Uppgifter: Skadekris i Gais – vill värva förre Degerfors-kaptenen

Gustav Lundgren blir borta länge.

Enligt Aftonbladet är även Kevin Holmén långtidsskadad.

Tidningen uppger att Göteborgsklubben nu vill värva Christos Gravius.

Nyligen gav Gais beskedet att Gustav Lundgren opererats för sin skada i den allsvenska premiärmatchen. Skadan kommer att hålla Lundgren borta länge och nu rapporterar Aftonbladet ytterligare en skadesmäll.

Enligt tidningen har mittfältaren Kevin Holmén åkt på en skada och väntas bli borta en längre tid. Klubben uppges nu vilja värva in Degerfors tidigare lagkapten Christos Gravius.

28-åringen bröt med Degerfors för en månad sedan och är just nu utan klubb. Mittfältaren noterades för sju mål och 25 framspelningar på 211 matcher i Degerfors.