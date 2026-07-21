Uppgifter som skakar om – här spricker affären från MFF

Emmanuel Ekong var klar för Hajduk Split.

Nu kommer dock uppgifter från Kroatien att affären spricker då ytteranfallaren inte klarat läkarundersökningen.

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Han har inte alls blivit den succé som Malmö FF hoppades på vid ankomst från Empoli förra vintern.

Nu såg Emmanuel Ekong ut att få igenom en häftig flytt till Hajduk Split.

I gårdagens 2-2-drabbning mot Kalmar FF saknades också Ekong i matchtruppen med motiveringen att 24-åringen är nära ny klubb.

Men flytten till Hajduk Split ser nu ut att spricka. Enligt kroatisk media har Ekong inte klarat läkarundersökningen och det tilltänkta lånet med köpoption med en av Balkans största klubbar verkar nu gå i stöpet.