Uppgifter: Sommer kan lämna Inter

Yann Sommer sitter på ett utgående kontrakt med Inter.

Nu kan målvakten lämna klubben då förhandlingar om ett nytt avtal inte har inletts.

Det rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Yann Sommer är Inters första val på målvaktspositionen. Schweizaren noteras för 12 av 14 möjliga framträdanden den här säsongen i Serie A. Nu kan hans dagar vara räknade i Milanoklubben.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira har inga nya förhandlingar inletts med Inter om ett nytt kontrakt. Sommers avtal löper ut i juni 2026 och Schira uppger att de inte har kommit någonvart med att förlänga.

Sommer anslöt till Inter sommaren 2023. Han har tidigare spelat för Bayern München, Borussia Mönchengladbach och Basel.