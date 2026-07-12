Uppgifter: Sommer till Club Brügge

Målvakten Yann Sommer ser ut att ha hittat en ny klubb.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är han klar för Club Brügge.

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Yann Sommer lämnade Inter efter den gångna säsongen men nu ser den rutinerade målvakten ut att ha hittat en ny klubb.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är schweizaren klar för belgiska Club Brügge. En överenskommelse uppges vara på plats och det ska röra sig om ett korttidskontrakt.

Den 37-årige målvakten gjorde totalt 139 matcher för Inter efter att ha anslutit från Bayern München.