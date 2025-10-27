Uppgifter: Spalletti nobbar bud från flera klubbar

Luciano Spalletti står utan ett tränarjobb.

Samtidigt har italienaren tackat nej till flera uppdrag.

Det rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Luciano Spalletti avgick som förbundskapten i Italien efter fiaskot i somras. Efter förlusten mot Norge stod det klart att italienaren lämnade sitt uppdrag och har stått utan tränar jobb sedan dess.

Nu rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira att Spalletti har nobbat bud från flera storklubbar. Schira uppger att 66-åringen tackat nej till saudiska Al-Ittihad och Al Sadd. Där till har han även nobbat turkiska Fenerbahce.

Schira skriver att Spalletti helst vill vänta till ett erbjudande från Premier League eller Serie A dyker upp. samtidigt är Juventus i samtal med hans representant för att lösa en överenskommelse om ett tränarjobb.

Spalletti har tränat klubbar som inter, Roma och Napoli.