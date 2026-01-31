Uppgifter: Spansk storklubb vill värva från Manchester United

Lisandro Martínez kan komma att byta klubb i sommar.

FC Barcelona uppges nämligen förberedda ett bud på argentinaren.

Foto: Bildbyrån

Lisandro Martínez kom till Manchester United sommaren 2022 och har sedan dess noterats för över 100 matcher i storklubben.

Nu kommer dock rapporter om att det kan komma att bli en flytt för den 28-årige argentinaren i sommar.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att den spanska storklubben FC Barcelona förbereder och planerar ett bud på argentinaren.

Den spanska jätten uppges vara redo att betala 30 miljoner euro för mittbacken, vilket motsvarar omkring 317 miljoner kronor.

Martinez har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2027.