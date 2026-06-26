Uppgifter: Spurs detaljer från prestige-värvning

Spurs närmar sig en storvärvning.

Enligt Nicolo Schira har klubben kommit överens med Sandro Tonali.

Nu återstår bara förhandlingar mellan Spurs och Newcastle.

Sandro Tonali. Foto: Alamy

Tottenham Hotspur fortsätter att rusta efter fiaskosäsongen. Krisklubben har redan gjort klart med Andrew Robertson, Marcos Senesi, Martin Dubravka och förlängt med Antonin Kinsky och nu väntas nästa förstärkning vara på ingång.

Det är den italienska transferjournalisten Nicolo Schira som rapporterar att Spurs är överens med den italienska mittfältaren Sandro Tonali, 26. Parterna ska ha enats om de personliga avtalen för en övergång och ett kontrakt som gäller över 2032 värt 12 miljoner euro (motsvarande nästan 133 miljoner kronor) per år.

Den 26-åriga mittfältaren vill, enligt uppgifterna, lämna Newcastle United och Spurs-tränaren Roberto De Zerbi ska ha spelat en stor roll i valet av spelarens nästa klubb.

🚨 Excl. – Total agreement between Sandro #Tonali and #Tottenham for a contract until 2032 (12M/year). #THFC are now confident to reach a deal with #Newcastle to sign the midfielder, who wants to leave #NUFC and has chosen to join #Spurs (Roberto #DeZerbi had a key-role) https://t.co/cDV9xbDhuf — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026

Det som återstår innan en övergång kan bli helt klar är att Tottenham måste komma överens med Newcastle om en prislapp. Tidigare i veckan kom uppgifter om att Newcastle nobbat ett bud från Spurs på 92 miljoner euro (cirka en miljard kronor) och att klubbens prislapp ligger på 115 miljoner euro (cirka 1,3 miljarder kronor). Enligt Schira ska London-klubben dock vara övertygad om att en affär med ”The Magpies” kommer att kunna ros i hamn.

Tonali har kontrakt med Newcastle över 2028.