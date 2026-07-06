Uppgifter: Spurs-försvarare nära lån till Serie A

Radu Dragusin är på väg bort från Tottenham Hotspur.

Ett lån till Fiorentina är nära, enligt Sky Sports.

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Radu Dragusin har inte lyckats ta en ordinarie plats i Spurs startelva under sina tre säsonger i klubben. Nu ser en flytt ut att vara i görningen.

Enligt Sky Sports är mittbacken så gott som klar för italienska Fiorentina. Det rör sig om ett lån med en köpklausul på 21,4 miljoner pund (drygt 276 miljoner svenska kronor). Klausulen sätts i verkan om mittbacken spelar ett givet antal matcher för Serie A-klubben.

Dragusin spelade totalt tio matcher i Premier League förra säsongen, varav fem från start. Försvararen fick stora delar av årets förstört till följd av en korsbandsskada. Allt som allt har det blivit 48 tävlingsmatcher för rumänen sedan han anslöt från Genoa i januari 2024.

Fiorentina gjorde en svag säsong i Serie A senast. Laget slutade till slut på en femtonde plats i tabellen.