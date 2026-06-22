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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Spurs miljardbud nobbat – det kräver Newcastle

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Tottenham Hotspur vill värva Sandro Tonali.
Newcastle United kräver mycket och har nobbat budet på 92 miljoner euro, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur är ute efter Newcastle Uniteds mittfältare Sandro Tonali. Italienaren ses som en framtida ersättare till Lucas Bergvall, som uppges vilja lämna klubben i sommar.

Nyligen lade Spurs ett bud på 92 miljoner euro, motsvarande cirka en miljard kronor. Budet avvisades direkt av Newcastle som i sin tur kräver 115 miljoner euro (cirka 1,3 miljarder kronor).

Tonalis avtal med ”The Magpies” sträcker sig till 2029.

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