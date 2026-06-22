Uppgifter: Spurs miljardbud nobbat – det kräver Newcastle
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Tottenham Hotspur vill värva Sandro Tonali.
Newcastle United kräver mycket och har nobbat budet på 92 miljoner euro, enligt uppgifter.
Tottenham Hotspur är ute efter Newcastle Uniteds mittfältare Sandro Tonali. Italienaren ses som en framtida ersättare till Lucas Bergvall, som uppges vilja lämna klubben i sommar.
Nyligen lade Spurs ett bud på 92 miljoner euro, motsvarande cirka en miljard kronor. Budet avvisades direkt av Newcastle som i sin tur kräver 115 miljoner euro (cirka 1,3 miljarder kronor).
Tonalis avtal med ”The Magpies” sträcker sig till 2029.
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