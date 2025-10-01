Uppgifter: Spurs säkra på förlängning med Bentancur

Han har spelat i Tottenham sedan 2022.

Nu menar The Athletic att Rodrigo Bentancur närmar sig en förlängning med ”Spurs”.

Foto: Bildbyrån

Nästa sommar löper avtalet mellan Rodrigo Bentancur, 28, och Tottenham Hotspur ut. Detta efter fyra och ett halvt år i klubben.

Så menar dock inte The Athletic att det kommer att bli.

Istället känner sig ”Spurs” säkra på att man kommer att nå en överenskommelse med uruguayanen över ett nytt avtal.

När en deal kan förväntas vara rodd i hamn står inte klart i dagsläget.

Rodrigo Bentancur står noterad för 122 matcher med Tottenham Hotspur i vilka han har gjort nio mål och åtta assist.