Uppgifter: Spurs trappar upp jakten på Gallagher

Tottenham vill värva Atletico Madrids Conor Gallagher.

Londonklubben har nu trappat upp jakten på 25-åringen.

Det rapporterar sajten Football London.

Foto: Bildbyrån

Atletico Madrid-mittfältaren Conor Gallagher, 25, har kopplats ihop med flera engelska klubbar. Den tidigare Chelsea-spelaren uppges ha varit i kontakt med Aston Villa men även Manchester United och Tottenham Hotspur vill ha honom.

Nu rapporterar sajten Football London att Tottenham har intensifierat sitt försök att värva Gallagher. Sajten gör även gällande att Atletico Madrid endast vill släppa 25-åringen i en permanent övergång.

Samtidigt uppges det vara oklart om Spurs-tränaren Thomas Frank är villig att ta in ett nyförvärv.

Gallagher står noterad för tre mål och ett framspel på 27 tävlingsmatcher den här säsongen.