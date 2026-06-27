Uppgifter: Stjärnan gör chockflytt – mitt under VM

Granit Xhaka är på väg bort från Sunderland.

Lagkaptenen sägs vara överens med Chelsea, enligt uppgifter.

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Granit Xhaka, 33, anslöt till Sunderland inför den gångna säsongen och blev snabbt en ledande spelare i laget.

Xhaka gör sig redo tillsammans med det schweiziska landslaget inför sextondelsfinalen i VM på fredag.

Nu rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg att Xhaka är nära att byta klubb mitt under VM. Plettenberg uppger att 33-åringen är muntligt överens med ligarivalen Chelsea.

Chelsea sägs vara i kontakt med Sunderland för att få till övergången.

Xhakas avtal med ”The Black Cats” sträcker sig till 2028.