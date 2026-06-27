Uppgifter: Stjärnan gör chockflytt – mitt under VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Granit Xhaka är på väg bort från Sunderland.
Lagkaptenen sägs vara överens med Chelsea, enligt uppgifter.
Granit Xhaka, 33, anslöt till Sunderland inför den gångna säsongen och blev snabbt en ledande spelare i laget.
Xhaka gör sig redo tillsammans med det schweiziska landslaget inför sextondelsfinalen i VM på fredag.
Nu rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg att Xhaka är nära att byta klubb mitt under VM. Plettenberg uppger att 33-åringen är muntligt överens med ligarivalen Chelsea.
Chelsea sägs vara i kontakt med Sunderland för att få till övergången.
Xhakas avtal med ”The Black Cats” sträcker sig till 2028.
Den här artikeln handlar om: